Мэрия Екатеринбурга подготовила землю под «Экспо-2035»

Мэрия Екатеринбурга уже дважды пыталась выиграть право на проведение выставки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В новом генплане развития Екатеринбурга предусмотрена территория под проведение всемирной выставки «Экспо-2035». Информация об этом содержится в пояснительной записке к главному стратегическому документу города.

Согласно документам, площадка расположена в планировочном районе «Выставочный», который находится в границах «Верх-Исетского пруда, Ново-Московского тракта, подъезда к поселку Палкинский Торфяник и юго-восточной границы Оброшинского лесопарка.

«В восточной части района определены территории возможного размещения объектов для проведения летней Универсиады 2023 и Всемирной выставки ЭКСПО 2035», — говорится в пояснительной записке.

Общая площадь самого планировочного района «Выставочный» составит 2,9 тысячи га. На его территории также будет находится реконструированный биатлонный комплекс Антона Шипулина. Мероприятий по развитию улично-дорожной сети здесь не запланировано. «В части развития городской среды планируется строительство велосипедных путей сообщения», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Екатеринбург проиграл две заявки на «Экспо-2020» и «Экспо-2025». В случае успеха власти планировали провести масштабную выставку на ВИЗе-правобережном, но, потерпев вторую неудачу, решили построить там деревню летней Универсиады-2023. Однако и от этой идеи чиновники затем отказались —в конце лета строительство спортивного объекта перенесли на Кольцовский тракт.