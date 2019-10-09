После скандала с подпольным курганским крематорием возбуждено уголовное дело

В подпольном крематории сжигали тонны биоматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После проверки подпольного крематория по улице Омская в Кургане следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья — нарушение правил обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

«В рамках расследования уголовного дела будут приняты меры, направленные на установление обстоятельств размещения отходов, а также лиц к этому причастных», — говорится в релизе ведомства. На месте работают следователи, криминалисты, а также сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

Территорию подпольного крематория оцепили сегодня днем после сообщений о том, что в печи жгли фрагменты человеческих тел. Позже прокуратура не подтвердила данную информацию. На территории крематория раньше располагалось ГУП «Строительно-монтажное управление УВД».