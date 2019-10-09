Кремль проследит за голосованием по собору Святой Екатерины

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Торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург, листовка, собор святой екатерины, фонд святой екатерины, храм святой екатерины, общегородской опрос, приглашение на опрос
В Екатеринбурге уже несколько дней раздают приглашения на опросФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Администрация президента РФ будет следить за ходом голосования по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с прессой.

«Разумеется, мы будем следить [за голосованием], так как это была резонансная тема. Весьма позитивно и отрадно, что жители смогут выразить свое мнение», — сказал «URA.RU» Дмитрий Песков.

В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги из-за планов по строительству собора святой Екатерины в сквере у театра драмы. Чуть позже президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ предложил муниципальным властям провести опрос среди жителей, чтобы выбрать площадку, которая устроит всех.

Общегородское голосование состоится 13 октября. В конечный список альтернативных площадок вошли два участка на набережной Екатеринбурга: под приборостроительным заводом и за Макаровским мостом.

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