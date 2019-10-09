Ученые обнаружили угрозу всему живому на Северном морском пути

Ученые обнаружили микропластик по всему маршруту Северного морского пути Фото: pixabay.com

Российские ученые в ходе межрегиональной экспедиции обнаружили микропластик по всему маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского океанологического института РАН имени В.И.Ильичева. Эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа» России Алексей Киселев считает, что микропластик опасен для живых организмов.

«Ещё один прорывной результат — обнаружение микропластика в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути», — говорится в сообщении.

В беседе с «URA.RU» Киселев отметил, что тема вреда микропластика только изучается. «В исследовании, которое проводил университет в Австралии, делали отвар пластикового пакета. Он давал микропластик. В эту воду помещали дафнии (водяная блоха, — прим. ред.) и его поведение было угнетенное, а также были нарушения развития. Какое-то последствие есть. Но нужно проводить дальнейшие исследования. Наличие микропластика в воде — опасно, но насколько серьезно — пока не доказано», — отметил «URA.RU» Киселев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Россия обеспечит безопасность судоходства и бережное отношение к хрупкой природе Северного морского пути.

Проект СМП активно реализуется в России. С 2019 по 2024 год на него потратят порядка 735 млрд рублей.