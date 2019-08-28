Захарова отреагировала на заявления о загрязнении Арктики

Россия обеспечит бережное отношение к хрупкой среде Арктики, считает Мария Захарова Фото: Pixabay

Россия обеспечит безопасность судоходства и бережное отношение к хрупкой природе Северного морского пути (СМП). Об этом в ходе еженедельного брифинга по актуальным вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме данного региона», — сообщила Захарова.

Также дипломат высказалась о перспективах маршрута. По ее мнению, таковыми станут «оптимальное расстояние по маршруту Европа — Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности и относительная безопасность мореплавания».

Ранее один из крупнейших грузоперевозчиков Франции, CGA CGM, призывал перевозчиков не пользоваться СМП России, чтобы защитить экологию Севера. Из-за этого Родольф Сааде, владелец компании, решил отказаться от использования Севморпути.

Проект Северного морского пути активно реализуется в России. С 2019 по 2024 год на него потратят порядка 735 млрд рублей. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, к 2025 году маршрут станет круглогодичным, а грузопоток увеличится до 80 млн тонн в год.