Полпред Цуканов раскрыл суть переговоров, которые трижды в неделю проводит с губернатором Куйвашевым

Уральский полпред назвал сильные стороны мэра Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов установил и поддерживает партнерские отношения с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом заявил Николай Цуканов на встрече с руководителями уральских СМИ.

По словам полпреда, в периоды своего пребывания в Екатеринбурге Евгений Куйвашев приезжает к нему в кабинет 2-3 раза в неделю. Два управленца в приватном режиме обсуждают текущие вопросы.

В частности, полномочный представитель и губернатор анализируют политическую ситуацию в Екатеринбурге. Цуканов заявил руководителям СМИ, что, по его мнению, глава города Александр Высокинский является человеком губернатора и хорошо справляется возложенными на него обязанностями. Особенно высоко полпред оценил решение мэра выйти и пообщаться в мае 2019 года к горожанам, протестовавшим против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы.