Минюст подтвердил финансирование фонда Навального из-за рубежа

В 2019 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, получил из-за рубежа несколько траншей на сумму 140 тысяч рублей, сообщил директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов. Ранее, как писало «URA.RU», Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов.
«Только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тысяч в рублевом эквиваленте. <…> Были два транша из Испании», — приводит слова Титова ТАСС. Он также отметил, что, таким образом, для включения ФБК в список иноагентов есть все основания: занятие политической деятельностью и иностранное финансирование.
Сам Навальный, комментируя слова Титова, заявил, что фонд не получает денег из-за рубежа. «ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК — ваши пожертвования (граждан РФ)», — написал он в Twitter.
В начале августа Следственный комитет возбудил бесфигурантное уголовное дело в отношении ФБК. В ведомстве предполагают, что с января 2016 по декабрь 2018 года причастные к фонду люди, в том числе сотрудники ФБК, получили от третьих лиц деньги, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». В общей сложности речь может идти об одном миллиарде рублей.