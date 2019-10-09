Фонд борьбы с коррупцией признали «иностранным агентом»

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Минюст внес ФБК Алексея Навального в реестр иностранных агентовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, внесли в список «иностранных агентов». Такое решение вынесло Министерство юстиции РФ.

Соответствующая запись появилась на сайте ведомства. «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — говорится в пояснении министерства. Отмечается, что решение принято на основании ФЗ «О некоммерческих организациях».

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании 1 миллиарда рублей. Следователи полагают, что фонд получил средства от третьих лиц и легализовал их с помощью денежных переводов.

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