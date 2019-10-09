Названы плюсы глобального потепления для России

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Повышение температуры зимой поможет сэкономить на электричествеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глобальное потепление поможет России сэкономить на электричестве. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наша страна, в основном, северная и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится. Конечно же, потепление зимнее является определённым благом для нашей страны. Для американцев, определённо, это очень негативное явление», — цитирует Вильфанда радио «Говорит Москва».

По его словам, вопросом глобального потепления активно занимаются экологи. Однако все зависит от действий стран для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Американские ученые сообщали, что негативные последствия глобального потепления будут заметны в течение тридцати лет.

Ранее научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин сообщил, что из-за глобального потепления в России начала таять многолетняя мерзлота, напоминает RT. Активное таяние происходит в районе Салехарда, Читы и Воркуты.

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