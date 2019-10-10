Курганские власти продают имущество, чтобы погасить миллиардные долги

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области для пополнения бюджета региона выставил на продажу свои активы. В списке, указанном на сайте департамента, заявки принимают по восьми объектам.
Самый дорогой лот — акции «дочки» Газпрома. «Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций АО „Газпром газораспределение Курган“, составляющих 25% уставного капитала общества, в количестве 21 057 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая», — говорится в информационном сообщении о лоте. Его начальная цена — 68,8 млн рублей.
В списке на приватизацию — гаражи, цеха, административные здания. Из недавних состоявшихся торгов — продажа доли в «Шадринском доме печати» за 6,5 млн рублей.
В начале октября правительство региона анонсировало масштабную распродажу имущества. В прогнозный план приватизации на 2019 год включено 99 объектов. «На торги выставят пакеты акций (49%) АО „Курганфармация“, компаний дорожной отрасли — „Северо-западное управление автомобильных дорог“, „Щучанское ДРСУ“; „Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог“; „Введенское ДРСУ ‚Автодорстрой‘, а также пакет акций (49%) АО ‚Региональный навигационно-информационный центр Курганской области‘ и 100-процентная доля в уставном капитале ООО ‚Куртамышская типография‘, — сообщается в релизе правительства.
Сейчас долг Курганской области составляет 16,6 млрд рублей, это около 90% от собственных доходов региона.