Президент РФ освободил от должности одного из самых опытных советников

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, глазьев сергей
Сергей Глазьев теперь занимает должность министра в Евразийской экономической комиссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника президента РФ Сергея Глазьева. Об подписании указа сообщается на сайте Кремля.

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника Президента Российской Федерации», — говорится в указе президента. Документ был подписан 7 октября, однако обнародован только сейчас.

Ранее Глазьева утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Пост советника президента России он занимал с 2012 году. Глазьев занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

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