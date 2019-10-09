Президент РФ освободил от должности одного из самых опытных советников

Сергей Глазьев теперь занимает должность министра в Евразийской экономической комиссии
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника президента РФ Сергея Глазьева. Об подписании указа сообщается на сайте Кремля.
«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника Президента Российской Федерации», — говорится в указе президента. Документ был подписан 7 октября, однако обнародован только сейчас.
Ранее Глазьева утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Пост советника президента России он занимал с 2012 году. Глазьев занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.