Женщина требует от руководства медучреждения внимания и помощи в лечении Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) устроила одиночный пикет у здания городской больницы. Она требовала от руководства учреждения внимания и помощи в лечении. Видео с акцией пациентки было опубликовано в группе «Независимый Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».

Пикет вечером 9 октября у стен больницы устроила Виктория Пелевина-Маклакова. Она сообщила, что почти 11 лет назад у нее проявились симптомы опасной болезни. «Последние три года стали очень сильно прогрессировать эти заболевания. Я говорю, что стоять не могу: боль и слабость в мышцах. Они мне говорят: „Делайте зарядку“. Это нечеловеческое отношение к людям», — рассказала она прохожим.

Также во время общения с людьми Пелевина уточнила, что обращалась в федеральные центры, где ей рекомендовали провести диагностику генома. «Мне в Москве уже написали, что нужно делать. Они (ЦГБ Ноябрьска — прим.ред.) не хотят этого делать. Тянут время», — считает пациентка. На акцию она вышла с плакатом, в котором сообщается, что она просит помощи из-за отсутствия лечения.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе медучреждения «URA.RU» не удалось. Там пообещали предоставить ответ позднее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в больнице Ноябрьска с 7 октября пройдет проверка, инициированная управлением Росздравнадзора по Тюменской области. На персонал учреждения в начале 2019 года жаловались несколько пациентов. В социальных сетях появился часовой ролик, в котором жители рассказывали о возможных ошибках сотрудников учреждения.