В скандальную больницу Ямала, на которую жаловались пациенты, едет проверка

Центральную больницу Ноябрьска будут проверять каждый год сотрудники Росздравнадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале октября в Центральной больнице Ноябрьска (ЯНАО), чьи сотрудники были замешаны в скандалах, пройдет проверка, инициированная управлением Росздравнадзора по «тюменской матрешке». Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Подтвердили информацию и в самом ведомстве.

«Это плановая проверка, утвержденная управлением Генпрокуратуры России в УрФО. Начнется она 7 октября и продлится 20 рабочих дней», — рассказал «URA.RU» замруководителя управления Сергей Павлов.

Он уточнил, что ведомство работает в риск-ориентированной системе, которая регламентирует необходимость проверок каждого учреждения. «Каждая поликлиника или больница имеет свой определенный риск: „высокий“, „средний“, „значительный“ и другие. Он рассчитывается в зависимости от наличия у организации видов деятельности и лицензий. У ЦГБ Ноябрьска риск определен, как „высокий“», — отметил он.

На персонал Центральной больницы Ноябрьска в начале 2019 года жаловались несколько пациентов. В результате в социальных сетях появился часовой ролик, в котором жители рассказывали о возможных ошибках сотрудников учреждения.