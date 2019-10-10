Бизнесмены, которых называют родственниками Медведевой, создают новый масштабный бизнес

Один из крупнейших российских производителей мяса «Мираторг» Виктора и Александра Линников планирует создать мукомольное предприятие. Бизнесмены уже ищут руководителя на этот проект.
О планах компании стало известно из публикации на портале по поиску работы HeadHunter. Вакансия руководителя мукомольного производства появилась на прошлой неделе. «Ему, в частности, предстоит построить с нуля высокотехнологичную мельницу, собрать команду, контролировать бюджет проекта», — пишет газета «
По словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, крупное производство муки может состоять из нескольких линий, каждая из которых может перерабатывать ежедневно порядка 500 тонн зерна. Стоимость одной линии может достигать 10 млн евро и выпускать 350 тонн муки. Таким образом, годовой объем такого предприятия может составить 87,5 тысяч тонн.
По неподтвержденным данным, братья Линники приходятся родственниками супруге премьер-министра России Дмитрия Медведева — Светлане Медведевой (в девичестве носила фамилию Линник). В то же время сам Виктор Линник в интервью журналу «Эксперт» опровергал эту информацию.