Экономист раскрыл, почему семья владельца «Мираторга» оказалась в списке богатейших в России

Попадание в список богатейших семейных кланов России семей Линников и Михайловых, контролирующих агропромышленные компании «Мираторг» и «Черкизово», стало главным итогом продуктовых контрсанкций. Такое мнение «URA.RU» высказал Директор института актуальной экономики Никита Исаев.
«Разумеется, повышение благосостояния группы лиц, имеющих отношение к „Мираторгу“ и „Черкизово“, можно напрямую увязать с контрсанкциями. Лоббистский ресурс этих бизнесменов крайне высок. Недавно даже пресс-служба правительства опровергала близость бизнесмена Виктора Линника к руководству кабмина после его одиозных заявлений о хамоне. По моему мнению, все эти контрсанкции — это фикция, их реальной целью было, повторюсь, увеличение благосостояния отдельных лиц», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.
Исаев считает закономерным попадание Линников и Михайловых в число богатейших семей страны. «Так называемые контрсанкции, запретившие поставки продуктов из стран, которые ввели санкции против РФ, были не направлены против Запада. Это была лишь протекционистская мера, которая была направлена совсем не на импортозамещение (о его провале уже говорят давно), а на лоббирование интересов владельцев крупнейших сельхозкомпаний России и производителей продуктов», — подчеркнул экономист.
Ранее сообщалось, что в рейтинге богатейших семейных кланов, составленном деловым журналом Forbes, впервые появились представители аграрного сектора — и Линники, и Михайловы занимаются производством мяса.