Названа причина, почему большинство воров в законе являются грузинами

В 1990-е годы в Грузии нередко «продавали» воровские титулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Грузинские авторитеты составляют основную массу воров в законе в России и на всем постсоветском пространстве в связи с тем, что в 1990-е годы в этой стране массово продавались воровские титулы.

Как пишет издание Baltijas Balls, на данный момент 9 из 10 воров в законе на территории бывшего СССР являются грузинами, и причины такой расстановки сил, по мнению специалистов, являются внутренними.

«Вор в законе Джаба Иоселиани, известный также как Дюба или Джаба, был влиятельной фигурой. Этот криминальный авторитет со своей армией бойцов захватил власть в Грузии в начале 90-х и привел на высший пост Эдуарда Шеварднадзе, а сам какое-то время занимал место второго лица в государстве. При нем Грузия стала „кузницей кадров“ для преступного мира и очень сильно криминализировалась. В Грузии стало престижным носить звание вора в законе. Криминальный титул стали продавать за деньги — до 1 миллиона долларов. Причем многие из таких получивших звание авторитетов не сидели в тюрьме», — пишут журналисты издания. Отмечается, что нередко грузинских воров в законе лишают титула.

Ранее «URA.RU» писало о том, что лишение статуса воров в законе — это распространенная практика для криминального мира российских регионов. Не самых известных авторитетов лишают статуса едва ли не каждый месяц. Причины для подобного решения могут быть самыми различными. Одной из главных причин, по которым «законника» могут «раскороновать», является утаивание денег из общака. Для лишения статуса могут быть и довольно неожиданные причины. Среди них — сотрудничество с властями и вступление в партию «Единая Россия», а также заключение брака.