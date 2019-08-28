Источник раскрыл, из-за чего воры в законе могут потерять свой статус

Лишиться своего статуса воры в законе могут по разным причинам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Лишение статуса воров в законе — это распространенная практика для криминального мира российских регионов. Не самых известных авторитетов лишают статуса едва ли не каждый месяц. Причины для подобного решения могут быть самыми различными, рассказал «URA.RU» источник в околокриминальных кругах.

Ранее армянского вора в законе Армана Калужского (настоящее имя — Арман Джанинян) восстановили в статусе. Такое решение принял криминальный авторитет Гули. За 10 дней это уже второй случай, когда воры в законе восстанавливаются в правах.

Возвращение вору в законе его титула — это не слишком частая, но вполне распространенная практика. Чтобы вернуть уважение товарищей, криминальному авторитету нужно постараться и заставить «коллег» забыть о своих поступках. А вот лишиться статуса и положения авторитет может довольно легко. «Одной из главных причин, по которым „законника“ могут „раскороновать“, является утаивание денег из общака. В случае нецелевого расходования средств на личные нужды такой криминальный авторитет, скорее всего, точно попрощается со своим титулом», — заявил собеседник агентства. По его словам, для лишения статуса могут быть и довольно неожиданные причины. Среди них — сотрудничество с властями и вступление в партию «Единая Россия», а также заключение брака.

«Одна из историй, когда дружащего с ЕР авторитета хотели „раскороновать“, была и на Урале. Несколько лет назад в Югре ставился вопрос о лишении титула вора Ткача, который начал сотрудничать с властями», — отметил источник «URA.RU».