Спор генерала из Госдумы с правительством придется решать Кремлю

Вопрос о зарплатах военных поднимался давно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конфликт между комитетом Госдумы по обороне и правительством по поводу недостаточной поддержки армии дойдет до Кремля. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал бывший начальник пресс-службы Министерства обороны полковник в отставке Виктор Баранец.

«Конфликт между комитетом Госдумы по обороне и правительством придется рассматривать в Кремле <…> [Президент России Владимир] Путин обратит на это внимание, он имеет полное право не согласиться с предложением правительства по военному бюджету, снять деньги с других направлений и перенаправить на нужды армии», — заявил Баранец.

Он согласился с заявлением главы военного комитета Госдумы Владимира Шаманова, который обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. В частности, комитет просит повысить зарплаты гражданскому персоналу воинских частей. В свою очередь, Баранец привел в пример знакомую медсестру, которая проработала в медсанбате около сорока лет. При этом ее зарплата составляет 13 тысяч рублей.

Ранее генерал-полковник запаса Владимир Шаманов заявил, что правительство игнорирует рекомендации по удовлетворению нужд российской армии, передает RT. Так, пенсии военных, в соответствии с законопроектом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году будут проиндексированы только на 3% — это самый низкий уровень индексации за последние годы.