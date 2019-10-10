В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

Пенсии увеличатся на тысячу рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2020 году размер страховой пенсии по старости составит 16,4 тысячи рублей. Такой прогноз озвучил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тысячи рублей, с увеличением до 18,3 тысячи рублей в 2022 году», — приводит ТАСС его слова. Сейчас размер пенсии составляет 15,4 тысячи рублей. Дроздов уточнил, что до 2022 года уровень индексации пенсий ежегодно будет превышать инфляцию.

Ранее Минтруд анонсировал увеличение пенсий 30 миллионов российский пенсионеров с 1 января 2020 года, напоминает «Утро.ру». Пособия вырастут на 6,6%. В среднем пенсии увеличат на тысячу рублей, уточняет «Национальная служба новостей».