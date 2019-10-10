Крупному тюменскому заводу грозит закрытие

Тюменский пивзавод «Очаково» может закрыться из-за снижение потребления пива на рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский пивоваренный завод «Очаково» может закрыться из-за снижения потребления хмельного напитка. Эту тему обсуждали на заседании бюджетного комитета Тюменской областной думы, передает журналист «URA.RU» с места событий.

Одним из выходов из сложившейся ситуации могут быть налоговые льготы, которые хотят дать предприятию. «Мы год назад говорили, что даем льготы заводу на развитие. Удалось ли предприятию нарастить производство?» — спросил либерал-демократ Артем Зайцев. Глава департамента финансов области Михаил Таранов, отвечая на вопрос, подчеркнул, что рынок потребления пива в России уменьшается. «Стоит вопрос о сокращении филиальной сети „Очаково“. Поэтому льготы — это еще один аргумент, чтобы завод остался на территории Тюменской области», — подчеркнул Таранов.

На заседании бюджетного комитета 10 октября решалось, какие предприятия получат налоговые льготы. Их общая сумма составила 4,5 млрд рублей. Среди них, помимо «Очаково», оказались Антипинский НПЗ, компания «СИБУР», ликероводочный завод «Бенат» и другие.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в прошлом году пивзавод «Очаково» не доплатил 16 млн рублей в бюджет области из-за налоговых льгот. Между думцами тогда возникла ожесточенная дискуссия. Оппозиционные парламентарии высказывались, что такими мерами тюменские власти поддерживают алкоголизацию населения.