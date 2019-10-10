Тюменские власти придумали, как помочь Антипинскому НПЗ, который переживает банкротство

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) будет иметь налоговые льготы до 2022 года. Такое решение было принято на заседании бюджетного комитета Тюменской областной думы, передает журналист «URA.RU» с места событий.
Речь идет о пониженной ставке по налогу на прибыль и налогу на имущество (она будет составлять 14%) и освобождении от транспортного налога.
«Мы и раньше давали льготы АНПЗ, но завод оказался в сложной ситуации. Что с предприятием?» — спросил единоросс Сергей Медведев. Директор департамента финансов области Михаил Таранов напомнил, что у предприятия возник спор с кредиторами, правительство к этому отношения не имеет. «Благодаря льготам завод был построен, созданы рабочие места и новая для региона отрасль экономики. Уверен, стороны найдут компромисс», — добавил он. Вице-губернатор Сергей Сарычев отметил, что в ближайшее время АНПЗ выйдет на проектную мощность.
При голосовании за эту инициативу двое членов комитета воздержались, остальные поддержали ее. Окончательное решение о предоставлении льгот одному из ключевых предприятий региона примут 24 октября на заседании думы.
Точная сумма, которую сможет сэкономить завод, не уточняется. Общая сумма налоговых льгот, которые получат различные предприятия Тюменской области, составляет 4,5 млрд рублей. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что регион готов помочь Антипинскому НПЗ, который находится в процедуре банкротства, и предоставить льготы. «У проекта есть перспективы развития — дополнительные инвестиции в более глубокую переработку продукта», — говорил он.