09 октября 2019
08 октября 2019

Бывший рекламщик и продавец «Мерседесов» возглавил ключевую корпорацию Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, сейф, банк, хранение денег
Помогать пермским предпринимателям получать кредиты будет бывший рекламщик Дмитрий ПорохинФото: depositphotos.com

Дмитрий Порохин назначен руководителем корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Ранее Порохин занимался рекламным бизнесом в Прикамье и продажами грузовых «Мерседесов» в другом регионе.

«Кандидатуру Дмитрия Порохина согласовали [министр промышленности Пермского края Алексей] Чибисов и [губернатор Прикамья Максим] Решетников», — пояснил инсайдер. Порохину предстоит практически заново сформировать команду корпорации и увеличить объем выдачи кредитов для предпринимателей.

Собеседник агентства положительно отозвался о Порохине, отметив, что он до этого работал в рекламных агентствах «Прайм», «Утро», Circus Maximus, а также занимался в Нижнем Новгороде продажей грузового автотранспорта. Сам Порохин на звонок корреспондента агентства не ответил.

Одной из причин смены руководства корпорации МСП называют провал предыдущего председателя правления Ильи Неустроева, который не справлялся с выполнением плана по выдаче кредитов.

Основным видом деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства и организация инфраструктуры поддержки бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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