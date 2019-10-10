Власти газовой столицы России нашли решение проблемы огромных пробок

Чтобы не стоять в пробках, в мэрии жителям посоветовали пересесть на общественный транспорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители газовой столицы России — Нового Уренгоя — должны пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках. Таким мнением с «URA.RU» поделились в пресс-службе мэрии.

Местные жители в соцсети «ВКонтакте» неоднократно жаловались на постоянные пробки по утрам. «Откуда такой приток машин? В городе от „Звёздного“ до моста пробка. Буквально год назад такого не было», — отметил Виталик Игнатов. Кто-то винит в этом большое обилие светофоров, которые не отрегулированы, кто-то — пешеходные переходы.

В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» сообщили, что жители должны активней пользоваться автобусами. «У нас не хотят ездить на общественном транспорте. Он доступен для всех и даже быстрее приедет. Мы понимаем, что дороги перегружены, а уменьшать количество автотранспорта на душу населения новоуренгойцы не хотят», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что утренние пробки — нормальное явление и винить светофоры не стоит, так как они все отрегулированы согласно стандартам безопасности. «Чтобы разгрузить поток машин на Западной объездной дороге, в 2020 году начнется строительство новой транспортной развязки через железнодорожный проезд. Также благоустроят Восточную магистраль и начнется строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Петуха, Губкина и Центральной магистрали», — отметили в мэрии.

По статистике сайта «Города-Россия» за 2019 год, в Новом Уренгое проживает 116,9 тысячи человек. При этом, на 1 января 2019 года, по данным мэрии, в городе находится 76,8 тысячи автомобилей, что равно 1,5 машины на каждого жителя.