Минздрав заявил о серьезных нарушениях в онкоцентре, где бунтуют врачи

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
В работе онкоцентра нашли нарушенияФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Комиссия Министерства здравоохранения РФ выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина в 2018—2019 годах. Об этом заявила председатель комиссии, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Так, в НИИ детской онкологии до середины текущего года использовались неэффективные протоколы лечения. «Мы изучили истории болезни как больных, которые лежали до прихода директора [НИИ детской онкологии Светланы Варфоломеевой], так и при ней, и, к сожалению, были выявлены очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — передает RNS слова Байбариной.

Ранее сотрудники НИИ детской онкологии НМИЦ имени Н. Н. Блохина записали видеообращение, в котором выразили недовольство работой нового руководства. Врачи пожаловались на низкие зарплаты и плохие условия, в которых вынуждены находиться пациенты центра. По словам медработников, на стенах палат — плесень. После такой протестной акции директор Национального медицинского исследовательского центра Иван Стилиди заявил об увольнении 30 сотрудников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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