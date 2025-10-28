Логотип РИА URA.RU
Кремль — URA.RU: Россия видит угрозы Литвы в адрес Калининграда

Песков заявил, что Россия видит угрозы Литвы в адрес Калининграда
28 октября 2025 в 14:41
Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, заявил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия отслеживает угрозы Литвы в адрес Калининградской области. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, готовит ли Москва какие-то ответные шаги.

«Мы видели, безусловно, эти все заявления. Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойное коммуникации с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Песков.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Белоруссией. По его словам, Вильнюсу нужно пойти на этот шаг из-за инцидентов с зондами контрабандистов.

