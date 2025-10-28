Лавров назвал тех, кто пытается вырвать США из переговоров по Украине

Руководители стран НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее представители МИД России неоднократно подчеркивали, что открыты к любым серьезным переговорам по Украине. Однако в ведомстве отмечали также, что видят со стороны западных столиц лишь наращивание поставок вооружений и разработку новых санкций. До этого Лавров отмечал, что президент США Дональд Трамп выражает стремление пересмотреть американскую политику по Украине и признает ошибки своих предшественников, в частности Джо Байдена.