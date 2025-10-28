Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Лавров назвал тех, кто пытается вырвать США из переговоров по Украине

Лавров: НАТО мешает США достичь мира на Украине
28 октября 2025 в 14:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сергей Лавров заявил, что НАТО мешает США достичь урегулирования конфликта на Украине

Сергей Лавров заявил, что НАТО мешает США достичь урегулирования конфликта на Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Руководители стран НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Руководства стран НАТО убеждают США отказаться от идеи урегулирования конфликта на Украине», — уточнил Лавров во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

Ранее представители МИД России неоднократно подчеркивали, что открыты к любым серьезным переговорам по Украине. Однако в ведомстве отмечали также, что видят со стороны западных столиц лишь наращивание поставок вооружений и разработку новых санкций. До этого Лавров отмечал, что президент США Дональд Трамп выражает стремление пересмотреть американскую политику по Украине и признает ошибки своих предшественников, в частности Джо Байдена.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал