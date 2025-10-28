Лавров назвал тех, кто пытается вырвать США из переговоров по Украине
Сергей Лавров заявил, что НАТО мешает США достичь урегулирования конфликта на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Руководители стран НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Руководства стран НАТО убеждают США отказаться от идеи урегулирования конфликта на Украине», — уточнил Лавров во время заседания. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
Ранее представители МИД России неоднократно подчеркивали, что открыты к любым серьезным переговорам по Украине. Однако в ведомстве отмечали также, что видят со стороны западных столиц лишь наращивание поставок вооружений и разработку новых санкций. До этого Лавров отмечал, что президент США Дональд Трамп выражает стремление пересмотреть американскую политику по Украине и признает ошибки своих предшественников, в частности Джо Байдена.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.