Орбан поставил жесткий вопрос о финансировании остатков Украины после конца СВО
Орбан (на фото слева) задается вопросом, кто дальше будет финансировать Украину
Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa
Евросоюз исчерпал силы и деньги на финансирование Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задался вопросом, кто в дальнейшем будет давать средства Киеву.
«У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины», — написал Орбан в Facebook (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Премьер-министр задался вопросом, граждане каких европейских стран готовы граждане каких стран ЕС готовы направлять «миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя».
Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия использует идею совместного долга ЕС для помощи Киеву как рычаг давления на страны, которые отвергают использование замороженных российских активов. Сейчас ЕС якобы «борется» на двух фронтах. У Украины к концу марта закончатся деньги. А принятие любых решений может осложниться, так как Венгрия намерена объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы «сформировать альянс между Украиной и скептиками».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
