Орбан (на фото слева) задается вопросом, кто дальше будет финансировать Украину Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa

Евросоюз исчерпал силы и деньги на финансирование Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задался вопросом, кто в дальнейшем будет давать средства Киеву.

«У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины», — написал Орбан в Facebook (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Премьер-министр задался вопросом, граждане каких европейских стран готовы граждане каких стран ЕС готовы направлять «миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя».