Спонсор российских олимпийцев ликвидировал фирму, владевшую магазинами по всей стране

Группа Bosco di Ciliegi прекратила деятельность своей британской структуры Bosco Brands UK LTD, которая владела правами на ключевые бренды группы. Компания была исключена из реестра Великобритании 23 сентября 2025 года, сообщают источники со ссылкой на данные реестра.

Компания Bosco Brands UK LTD, с 2014 года владевшая ключевыми брендами группы (Bosco, Chereshneviy Les и др.), столкнулась с резким снижением доходов от роялти: с 8 млн евро в 2021 году до 4,8 млн евро в 2023-м. В 2024 году выплаты полностью прекратились, передает информацию РБК.

Несмотря на текущее правообладание в реестре Роспатента, компания уже инициировала процесс отчуждения товарных знаков. Процедура, обычно занимающая 2-3 месяца, может продлиться до полугода из-за дополнительного запроса ведомства. Информация о будущем правообладателе не раскрывается.

Bosco di Ciliegi — российский люксовый бренд одежды и аксессуаров, отличающийся итальянским дизайном и высоким качеством продукции. Компания располагает сетью из более чем 200 бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи. Бренд предлагает коллекции для всей семьи, сочетая элегантность с актуальными модными тенденциями и поддерживая молодых дизайнеров.