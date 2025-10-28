В Ленобласти накрыли крупную нарколабораторию с веществами на 400 млн рублей

В Ленобласти накрыли нарколабораторию по производству солей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ленинградской области сотрудники Федеральной таможенной службы России накрыли подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика «соль». Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ФТС РФ. Стоимость изъятого на «черном» рынке составляет около 400 миллионов рублей.

«Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность нарколаборатории по производству A-PVP в Ленинградской области. Из незаконного оборота изъято сырье, из которого можно было бы изготовить около 200 кг наркотика. Стоимость такой партии на „черном“ рынке оценивается примерно в 400 млн рублей», — отмечается на официальном сайте ФТС.

Как уточнили в ведомстве, расследование началось с выявления подозрительной посылки из Восточной Азии. В составе груза находился прекурсор, используемый для производства наркотиков.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин, причастных к контрабанде. По данным ведомства, изъятые вещества и оборудование позволяли наладить массовое изготовление наркотика и его распространение на территории региона и за его пределами. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье за контрабанду — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.