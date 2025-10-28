Санкции нанесли больше вреда Евросоюзу, чем России, заявил Сийярто Фото: Роман Наумов © URA.RU

Санкционная политика нанесла больше потерь и ущерба самому Евросоюзу, чем России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Санкции нанесли больше потерь и вреда самому Евросоюзу. Евросоюз изолировал себя от континента будущего — Африки», — подчеркнул Сийярто. По его словам, политика изоляции привела к ухудшению экономик европейских стран и постоянным проблемам в сердце европейского континента.

Конференция проходит в Минске 28-29 октября при участии представителей различных стран, обсуждающих вопросы евразийской безопасности. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Продолжение после рекламы