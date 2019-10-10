Власти в ХМАО согласовали митинг бывших участниц голодовки

Участникам акции даже выделили место в центре города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Голодовка ипотечников в Сургуте

В Сургуте пройдет согласованный с властями митинг общественного движения «Сургут для детей». Об этом активисты из числа молодых семей объявили в своей группе во «ВКонтакте», призвав сторонников присоединиться к акции.

«Предлагаем выступить на митинге участникам программы „Доступное жилье молодым“ и работникам бюджета, общественным организациям, инициативным группам», — написали организаторы.

О планах провести митинг участники программы «Доступное жилье молодым» объявили во время одного из прямых эфиров на YouTube. Ранее они же провели 28-часовую голодовку, выступая против исключения югорчан из правительственной программы «Доступное жилье молодым». Остановить акцию протеста удалось только уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой. Тогда протестующие договорились со Стребковой о том, чтобы через соцопрос выяснить мнение Югорчан по-поводу того, сколько лет нужно прожить в ХМАО, чтобы претендовать на получение льготной ипотеки. Потом участницы голодовки от договоренностей отказались. В администрации Сургута, как и во время голодовки, не стали ограничивать право людей на мирные собрания, согласовав проведение акции.

«Обычно подобные мероприятия проводятся в Сургуте в сквере в 31 микрорайоне. Но в этот раз мы пошли навстречу общественности и согласовали митинг на площади у бывшего кинотеатра «Аврора», — сообщил советник главы Сургута Александр Оверчук.

Таким образом, митинг состоится в центре города 20 октября. Сейчас протестующие обратились к своим сторонникам, чтобы определиться с точным количеством выступающих.