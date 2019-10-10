Курганским чиновникам предоставят дополнительное время на отдых

В пятницу после обеда многих чиновников отпустят домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники правительства Курганской области 11 октября будут работать в сокращенном режиме. Это вызвано масштабными отключениями воды, сообщили «URA.RU» сразу несколько источников, близких к зауральским властям.

«Завтра в правительстве сокращенный рабочий день», — рассказал агентству один из инсайдеров. Другой собеседник уточнил, что 11 октября чиновники будут работать только до 13.00. В пресс-службе областного правительства пообещали прокомментировать эту информацию позже.

Рабочий день будет сокращен не для всех, заявил «URA.RU» один из чиновников. По его словам, все зависит от того, стоят ли перед управлением или конкретным должностным лицом срочные задачи. Кроме того, многие руководящие чины также продолжат работать в послеобеденное время.

Отсутствие водоснабжения повлияет на работу не только органов власти, но и многих социальных учреждений. В детских садах и школах в пятницу не принимают детей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что весь Курган на двое суток, с 0:00 11 октября до 24:00 12 октября, отключат от водоснабжения. Воды также не будет в поселке Юргамыш и селе Кетово. Это необходимо для переврезки «Водным Союзом» капитально отремонтированного водопровода. В это же время специалисты ресурсоснабжающей организации поменяют изношенное оборудование в нескольких других точках города.