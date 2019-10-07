В Кургане готовят масштабное отключение воды

Владимир Овсянников рассказал о подготовке к масштабным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кургане на двое суток отключат от водоснабжения. Это необходимо для подключения водовода. О предстоящих работах рассказал генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников на пресс-конференции в мэрии.

Водоснабжение будет приостановлено с 0:00 11 октября до 24:00 12 октября. «Это мероприятие было запланировано еще весной. Тогда мы останавливали работу для врезки временного участка. Сейчас все подготовлено для переврезки — это 3 км трубопровода диаметром 1000 мм», — уточнил Овсянников. Он также добавил, что во время отключения специалисты «Водного союза» поменяют изношенное оборудование в нескольких других точках города. Всего в работах будет задействовано 45 единиц техники и около 170 человек. Владимир Овсянников принес извинения горожанам за неудобство. «Мера совершенно необходимая», — отметил он. Руководитель «Водного союза» также добавил, что проведенные работы уменьшат вероятность аварийных отключений воды. Горожанам предложили заранее сделать необходимые запасы.

Также курганцам напомнили, что в первые часы после окончания работ будет подаваться вода с повышенным содержанием хлора. О результатах исследований качества воды будет сообщено дополнительно. Если взятые в воскресенье пробы будут соответствовать нормам, школы и детские сады начнут работать с понедельника.