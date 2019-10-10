Россияне рассказали, как относятся к итогам осенних выборов

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Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск, избирательная комиссия, выборы, урна для голосования, переносная урна для голосования
8 сентября в России прошли десятки избирательных кампаний разных уровнейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Большинство россиян — около 60% — считает, что результаты выборов, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября, являются достоверными и отражают волеизъявление избирателей, следует из результатов опроса ВЦИОМ. При этом настроения респондентов в столичных городах совпадают с общероссийскими.

«Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей», — приводит ТАСС слова руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова. Также в компании подчеркнули, что 59% респондентов уверены в честности выборов.

Треть россиян — 30% — высказала недоверие итогам избирательных кампаний, передает РАПСИ. «Среди жителей столиц негативную оценку прошедшим выборам высказал 31% респондентов, что близко к общероссийскому показателю. Динамика оценок — положительная», — добавил Мамонов. В прошлом году показатель недоверия был выше — 34%.

Как писало «URA.RU», 8 сентября в десятках регионов России прошли выборы в муниципальные и региональные представительные органы, выборы глав городов и губернаторские кампании (включая две на Урале), а также довыборы в Госдуму. В результате во всех регионах ранее назначенным губернаторам удалось избежать вторых туров, а «Единой России» — сохранить большинство почти во всех областных парламентах.

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