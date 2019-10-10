На стадионе Динамо в Перми произошел пожар, передает корреспондент «URA.RU» с места события. В одном из зданий, где, по всей видимости, находится спортзал, виден сильный дым. На место прибыли сотрудники МЧС. В главном управлении МЧС по Пермскому краю уточнили, что пожарные выехали на место происшествия.
«Поступило сообщение о возгорании на улице Краснова. На место выехали пожарные расчеты. Возгоранию автоматически присвоен второй уровень сложности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
Пожар случился в тире во время тренировочных занятий, рассказал «URA.RU» первый зампредседателя краевого спортивного общества «Динамо» Петр Ивашов.
«Во время стрельбы в тире пуля отрекошетила в бумажную мишень, она загорелась. В течение минуты из здания тира и близлежащих зданий люди были эвакуированы. Спасатели, скорая и полиция приехали быстро. Никто не пострадал. Тушение огня практически закончилось», — уточнил Петр Ивашов.
Стадион «Динамо» расположен в Перми по адресу ул Краснова, 1. На его территории находятся также несколько зданий, поле для мини-футбола и теннисный корт.