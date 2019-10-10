Пермские теплоэнергетики получат самый крупный штраф в своей истории

Группе компаний «Т Плюс», «Пермская сетевая компания» (ПСК) и «Т Плюс Новые решения» (ТНР) грозят многомиллионные штрафы. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин. Он пояснил, что суд подтвердил незаконность создания компаниями фиктивной схемы теплоснабжения, которая позволила поднять тариф в одном микрорайоне Перми на 56%.
«Это прецедент в масштабах всей страны. Схему „матрешку“ мы признали незаконной. Сначала арбитражный суд Пермского края, а 10 октября и 17 апелляционный арбитражный суд это подтвердили», — заявил «URA.RU» Плаксин. Он пояснил, что компании незаконно номинально передавали друг другу тепловые сети, что позволило увеличить им совокупную выручку за счет повышения тарифа.
Плаксин сообщил, что сейчас УФАС возбудило несколько административных дел, как в отношении должностных лиц всех трех компаний, так и в отношении юридических лиц. После изучения всех смягчающих и отягчающих обстоятельств будет определена окончательная сумма штрафа. «Размер штрафа для каждой из компаний может составить до 15% суммы выручки, но минимум — 1%», — сообщил «URA.RU» Плаксин. По данным агентства, максимальная сумма штрафа может составить около 200 миллионов рублей.
«Комментировать постановление 17 Арбитражного апелляционного суда рано. Какие-либо выводы можно будет сделать после изготовления постановления в полном объеме», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».