Горожане хотят устроить самосуд над убийцей ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Саратове в ночь на 11 октября нашли тело пропавшей девятого числа девочки. Подозреваемый в убийстве уже задержан, а в городе начался стихийный митинг — сотни горожан приходят к отделению полиции и хотят устроить самосуд.

Ребенок пропал рано утром 9 октября по дороге в школу. Спустя два дня поисков тело девочки было найдено в гаражах недалеко от ее дома. Полиция уже задержала предполагаемого убийцу — местного жителя, который ранее уже был осужден за насильственные действия сексуального характера, сообщает РЕН ТВ. Мужчина уже сознался в убийстве.

К месту, где было найдено тело, и отделению полиции, где находится задержанный, стягиваются сотни горожан. «Жители Саратова окружили машину, где сейчас находится Михаил Туватин, задержанный за убийство. Районные отделы полиции Саратова подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работы», — пишет telegram-канал Baza. Как сообщает Mash, у многих жителей в руках палки, они хотят устроить самосуд.