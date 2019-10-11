Владимир Жириновский сделал резонансное заявление о строительстве храмов в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России уже построено достаточно православных храмов, поэтому Русской православной церкви и властям стоит прекратить их строить. Об этом он заявил в ходе общероссийского молодежного форума «Будущее».

«[У нас] храмы везде, в шаговой доступности. Поликлиники нет в шаговой доступности, магазина нет, а храмы есть! Это что вы делаете? Что вы нас в средневековье тянете? Кто верует, пусть верует. Люди стесняются сказать, что они атеисты. Так запугали», — отметил Жириновский, выступление которого опубликовано в официальном аккаунте ЛДПР на видеохостинге YouTube. Политик уверен, что сейчас нужно обращать внимание на социальную сферу, а массовое строительство храмов необходимо остановить.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что противники строительства храмов хотят вернуть Россию в 1920—1930-е годы, когда большевики сносили церкви и боролись с проявлениями религиозности. Предстоятель РПЦ полагает, что вновь вернуться в начало XX века, когда «уничтожались храмы и когда запрещались внешние признаки всякой религиозности», не получится, поскольку, по его оценкам, нельзя вступить в один и тот же исторический процесс дважды. Он считает, что так «храмоборцы» лишь закрывают себе путь к богу.