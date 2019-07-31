Патриарх Кирилл сравнил противников строительства храмов с большевиками

Патриарх Кирилл считает, что противники строительства закрывают себе путь к богу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что противники строительства храмов хотят вернуть Россию в 1920—1930-е годы, когда большевики сносили церкви и боролись с проявлениями религиозности. Об этом он заявил в ходе освящения Успенского храма в Саровской пустыни в Нижегородской области.

«Храмы строятся и открываются именно потому, что они нужны народу, и это наш главный ответ храмоборцам, которые хотят обратить историю вспять, вернуть ее снова в 1920—1930-е годы», — цитирует патриарха ТАСС.

Патриарх Кирилл считает, что вновь вернуться в начало 20 века, когда «уничтожались храмы и когда запрещались внешние признаки всякой религиозности», не получится, поскольку, по его оценкам, нельзя вступить в один и тот же исторический процесс дважды. «Сегодня другая страна, другой народ, и поэтому, пожалуйста, не мешайте нам», — попросил патриарх всех противников строительства храмов. Он считает, что так «храмоборцы» лишь закрывают себе путь к богу.

По словам главы РПЦ, храмы «не строятся просто так, потому что кому-то захотелось». Однако он не стал отрицать, что бывают инициаторы строительства во власти. «Храм поднимается тогда, когда его создание поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа», — подчеркнул патриарх.

Самый массовый протест против строительства храма за последнее время прошел в Екатеринбурге. С 13 по 19 мая жители города выходили на несанкционированные митинги против возведения собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В итоге мэрия города отказалась от решения строить храм у Октябрьской площади.