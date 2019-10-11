На митинг школьники пришли в красной одежде (архивное фото) Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Ученики Боровской школы Тюменской области проводят акцию в поддержку учителя ОБЖ. Об этом «URA.RU» рассказали сами школьники. Педагог был ранее уволен из-за скандального видео, на котором толкнул и обругал нецензурной бранью подростков на уроке.

«Мы сами решили сегодня утром выйти в защиту Виктора Эдуардовича (Садлинского, — прим. ред.). Собрались ученики 8-11 классов. Директора сегодня не видели», — рассказала «URA.RU» ученица Боровской школы.

Дети организовали группу «ВКонтакте» в поддержку педагога, в ней уже 1850 участников. Распечатали плакаты с хештегом #ЯмыСадлинский и утром вышли толпой перед крыльцом школы в красной одежде.

«Сколько человек собралось, не считали, но очень много», — отмечает собеседница «URA.RU». Школьники также активно собирают подписи под петицией с требованием вернуть педагога в учебное заведение.

Ранее агентство сообщало, что в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором учитель ОБЖ второго корпуса Боровской школы толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По одной из версий, его довели ученики. Вечером того же дня педагога уволили по статье № 336 — «Применение насилия». Однако ученики отмечали, Садлинский был хорошим педагогом. В группе «Боровский Luxury» во «ВКонтакте» опубликовано видео с урока, где учитель ОБЖ обстоятельно рассказывает о сердечно-легочной реанимации.