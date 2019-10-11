Соловьев призвал вернуть смертную казнь для убийц детей после трагедии в Саратове

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир, чамовских александр
Владимир Соловьев считает, что к убийцам детей нужно применять самую жесткую меруФото: Александр Мамаев © URA.RU

Смертная казнь должна применяться к педофилам и убийцам детей, сказал «URA.RU» телеведущий Владимир Соловьев. Поводом для высказывания стало убийство девятилетней девочки в Саратове.

«Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что при возвращении смертной казни должны быть соблюдены судебные процедуры, в том числе все формы апелляций.

Также Соловьев задался вопросом, есть ли в России база людей, которые представляют опасность для детей. Например, в Польше такая база является открытой.

Тело девочки, которая исчезла по дороге в школу в Саратове, было обнаружено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. До этого ребенка искали почти двое суток. Сообщалось, что предполагаемого 35-летнего убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы. Мужчина имеет судимость за насильственные действия сексуального характера, напоминает RT.

С 2013 года количество зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в РФ увеличилось на 58,9%, сообщала «Российской газете» почетный работник прокуратуры Ольга Пристанская. Так, число изнасилований выросло на 17,3%, насильственных действий сексуального характера — на 25%.

Сейчас в России за изнасилование ребенка грозит тюремный срок вплоть до пожизненного, запрет занимать определенные должности сроком до 20 лет и принудительная химическая кастрация.

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