Появились детали криминальной биографии убийцы школьницы в Саратове

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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, наручники
Проблемы с законом у подозреваемого в убийстве саратовской школьницы начались 18 лет назадФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из Саратова уже был судим. На его счету несколько преступлений — мужчину задерживали за кражи и хулиганство, а также он был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

«В 2001 году был штраф за мелкое хулиганство. Спустя три года проникновение в чужой дом, где были похищены 36 тысяч рублей», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также уточняется, что знакомые подозреваемого характеризуют его исключительно как «нормального человека». «Всегда работал, занят был на стройках. Спокойный вроде», — поделился с журналистами один из приятелей подозреваемого.

Чтобы расследовать преступление, в Саратов прибыли ведущие криминалисты СК РФ из центрального аппарата ведомства. По предварительным данным, подозреваемый уже дал признательные показания, согласно которым он задушил ребенка из-за того, что девочка ему нагрубила, передает RT.

Тело девятилетней девочки, которая бесследно исчезла по дороге в школу, было обнаружено в гаражном кооперативе в ночь на 11 октября. До этого добровольцы, спасатели и сотрудники полиции искали ребенка почти двое суток. Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы.

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