Волочкова заинтриговала фанатов новым снимком. «Просыпаться в объятиях любимого». ФОТО

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Анастасия Волочкова опубликовала интригующий пост в соцсетиФото: личная страница Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала пост о том, что она счастлива в отношениях. В соцсети экс-прима Большого театра выложила фотографию в постели.

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Волочкова после девяти месяцев отношений стала задумываться о свадьбе. При этом личность возлюбленного балерины остается неизвестной.

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