Балерина Анастасия Волочкова опубликовала пост о том, что она счастлива в отношениях. В соцсети экс-прима Большого театра выложила фотографию в постели.
«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова в Instagram.
Ранее сообщалось, что Волочкова после девяти месяцев отношений стала задумываться о свадьбе. При этом личность возлюбленного балерины остается неизвестной.
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