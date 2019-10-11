Знакомая Леонова рассказала, каким он был в жизни

Алексей Леонов был первым человеком, который побывал в открытом космосе Фото: spacePD

Космонавт-испытатель Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Елена Серова, которая лично была знакома со скончавшимся советским космонавт Алексеем Леоновым, рассказала каким он был в жизни. Воспоминаниями она поделилась в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Алексей Архипович Леонов был удивительной, легендарной личностью, я его знала лично. Он был очень светлым добрым, мудрым по-отечески заботливым. Он передавал свои знания и опыт, учил на своих рассказах и примере нас, какими надо быть, как надо поступать в жизни, как относиться к своей профессии», — рассказала Серова. Космонавт вспомнила, что Леонов всю жизнь посвятил космосу, а также много путешествовал и общался со школьниками и студентами.

По словам Серовой, рассказы космонавта о космосе захватывали слушателей и меняли их представление о полетах. «Конечно, для нас сейчас выход в космос стал чем-то обыденным, но на самом деле каждый выход в космос — это большой подвиг. А он был первым, он шел практически в неизвестность. Я с болью в сердце воспринимаю известие о том, что его с нами не стало. В любом случае он навсегда останется в истории как покоритель открытого космоса», — поделилась космонавт-испытатель.

Космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в одной их московских больниц, пишет портал «Дни.ру». Известно, что похороны пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах, передает телеканал 360. Леонов был первым человеком, который побывал в открытом космосе. Он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.