Заслуженный пилот объяснил, что делали россияне в Африке на разбившемся военном самолете

Потерпевший крушения в Конго грузовой военный самолет Ан-72 с российскими членами экипажа, скорее всего, был куплен или передан в аренду республике. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил заслуженный пилот РФ, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
«Наши работают там по контракту. Конго дружественная для нас страна и там находятся военные советники, которые выполняют полеты на самолетах по территории республики. Скорее всего этот самолет с членами российского экипажа был куплен или передан в аренду Конго», — объяснил он. Заслуженный пилот отметил, что у самолета, вероятно, было совместное обслуживание и совместный экипаж. Также, по его словам, российские летчики могли обучать экипаж.
Эксперт подчеркнул, что причины крушения Ан-72 могут разными. «Сбили его, двигатели встали, топливо не заправили, моторы или управление отказали, летчики в гору врезались, тысяча причин может быть. Африка — есть Африка. Там много наших самолетов лежит и много наших летчиков», — заявил Сытник.
Ранее стало известно, что грузовой военный самолет Ан-72 разбился на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). На борту находилось восемь членов экипажа, в том числе сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди, передает «Национальная служба новостей». Также в авиалайнере были россияне. Пока их личности не установлены.