В колониях Ямала кадровый голод

Три исправительных колонии Ямала ищут 59 сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед руководством трех ямальский колоний встала проблема с нехваткой личного состава. Сообщения о наборе сотрудников, помимо официального сайта ведомства, начали появляться в различных сообществах социальной сети «ВКонтакте».

На официальном сайте УФСИН по ЯНАО указано, что в трех колониях требуются 59 сотрудников на должности начальствующего состава. Соискателям предлагают вакансии младшего инспектора отдела охраны или безопасности, дежурного помощника начальника колонии, оперативника и другие.

В ИК №3 ищут 16 человек. В колонии №8 (неофициальное название «Белый медведь»), где сидел украинский режиссер Олег Сенцов, нуждаются в 19 сотрудниках. Объявления о работе в колониях также размещены в городских сообществах соцсети «ВКонтакте».

Наибольшее количество открытых вакансий в ИК №18 (неофициальное название «Полярная сова») — 24 человека. Также 18 объявлений о наборе сотрудников для работы в этой колонии размещены на сайте по поиску вакансий Headhunter, где кандидатам предлагают заработную плату от 20 до 60 тысяч рублей.

В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не уполномочены давать комментарии и посоветовали обратиться во ФСИН России. В ведомство был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации не получен.