В правительстве Югры отреагировали на угрозы проведения забастовки работниками «Северавтодора»

Сотрудники «Северавтодора» не довольны своей зарплатой Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В правительстве Югры заявили, что не допустят никаких срывов в содержании и эксплуатации окружных дорог из-за угроз сотрудников предприятия «Северавтодор» устроить забастовку. Об этом «URA.RU» сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

«В компании сейчас идет подготовка к подписанию нового коллективного договора. Мы, как профильный департамент, отвечающий за госполитику в сфере дорожного хозяйства, крайне внимательно наблюдаем за этим процессом», — заявил Гребешок.

Директор АО «Северавтодор» Валерий Фомагин заявил корреспонденту «URA.RU», что информация о низких зарплатах на предприятии не соответствует действительности. «Заработная плата сотрудников, подписавших коллективное обращение составляет от 36 до 95 тысяч рублей за 2018—2019 годы. Инициированные работниками многократные проверки прокуратуры ХМАО и государственной инспекции труда не выявили каких-либо нарушений акционерным обществом требований действующего законодательства», — прокомментировал Фомагин. Он также добавил, что новый коллективный договор подготавливается с участием членов независимого профсоюза, который появился в 2019 году на предприятии.

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме сотрудников «Северавтодора», которые жаловались на то, что их зарплата составляет 20-30 тысяч рублей и они готовы устроить забастовку, если к ним не прислушается руководство предприятия.