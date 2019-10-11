Госдума проводит опрос среди россиян о возвращении смертной казни после убийства школьницы

Депутаты Госдумы решили поинтересоваться у жителей страны нужно ли вернуть смертную казнь. Поводом для опроса стало убийство девятилетней девочки в Саратове, которое совершил рецидивист, судимый ранее за насильственные действия сексуального характера.
Опрос опубликован на странице Госдумы во «ВКонтакте». Россиян спрашивают: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». К моменту публикации новости проголосовало уже около 30 тысяч человек и большая часть (примерно две трети) поддерживают высшую меру наказания.
Голосование предваряет мнение парламентариев на эту тему. Так, единоросс Евгений Примаков считает, что смертная казнь также должна применяться в отношении обвиненных в терроризме, «предательстве родины» и масштабной коррупции.
Депутат от КПРФ Ольга Алимова считает, что власти «заигрались в демократию и толерантность». Свой пост она сопроводила снимком виселицы. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сравнил убийство ребенка с актом терроризма. «Смертная казнь для убийц детей — мера справедливая и оправданная», — заявил депутат. Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит о том, что «смертная казнь неэффективна», так как у нее «много издержек».
В Госдуме заявили, что намерены обсудить отмену моратория на смертную казнь в понедельник. 14 октябр. пишет телеканал 360.
В Саратове школьница пропала 9 октября по дороге в школу. За поиски взялись местные жители. Тело ребенка было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения.