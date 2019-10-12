Ученые увидели опасность в медленной ходьбе

Медленная ходьба приводит к старению мозга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медленная ходьба приводит к более раннему старению мозга. Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине сделали такой вывод, пронаблюдав за жизнью 45 подопечных с трехлетнего возраста.

Ученые опубликовали результаты наблюдений в научном журнале JAMA. Утверждается, что те люди, что в раннем детстве имели низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохую моторику, к 45 годам стали медленно ходить.

В исследовании приняли участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, уточняет РИА «Новости».

Ранее ученые определили, сколько времени дети должны проводить в интернете. Для детей от 5 до 6 лет время использования интернета до одного часа в день, для школьников (7—11 лет) — от одного до трех часов в день, для младших подростков (12—13 лет) — от трех до пяти часов. Авторы исследования отмечают, что дети с такой активностью в сети имеют «более высокие показатели развития некоторых когнитивных функций».