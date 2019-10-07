Ученые выяснили, сколько времени дети должны проводить в интернете

У детей, чаще пользующихся интернетом, выше успеваемость в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские ученые узнали, сколько времени дошкольникам и подросткам можно проводить в интернете без ущерба для своего здоровья. Результаты исследования были опубликованы на международной конференции Edcrunch, посвященной инновациям в образовании.

«Для детей от 5 до 6 лет время использования интернета до одного часа в день, для школьников (7—11 лет — от одного до трех часов в день, для младших подростков (12—13 лет) — от трех до пяти часов», — сообщает газета « Коммерсант» со ссылкой на авторов исследования.

Ученые считают, что дети с такой активностью в сети имеют «более высокие показатели развития некоторых когнитивных функций». Автора исследования отмечают, что более длительное нахождение детей в интернете приводит к падению их продуктивности, «особенно в функциях серийной организации движений и действий, в слухоречевой памяти и в составлении рассказа».

При этом ученые указывают, что интернет помогает детям быть более успешными в школе. «У детей, пользующихся сетью, выше успеваемость по сравнению с детьми, которые ею не пользуются совсем или пользуются совсем ограниченно», — поясняют исследователи.

В исследовании принимали участие 200 детей. Их разбили на четыре группы в зависимости от возраста и частоты использования интернета и различных гаджетов.